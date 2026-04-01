En medio de la temporada de presentación de impuestos el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalló cuáles son las declaraciones que deben presentarse en papel por el año al que corresponden y la forma en la que se completan. Si bien la agencia siempre incentiva la presentación de declaraciones electrónicas indica que ciertos documentos deben entregarse en formato papel para que sean consideradas válidas. De acuerdo con lo indicado por la agencia, todas las declaraciones de impuestos enmendadas correspondientes a años fiscales previos a 2023 deben entregarse en papel, de lo contrario, no serán válidas. Esto aplica para cualquiera de los siguientes formularios Además, en el caso de las declaraciones enmendadas correspondientes a años anteriores que originalmente se presentaron en papel, si necesitan enmendarse también tienen que entregarse en físico. Los contribuyentes que deban presentar una declaración enmendada pueden hacer este trámite electrónicamente sólo cuando correspondan a los períodos fiscales actuales o los dos anteriores. “Contacta con tu proveedor de software fiscal preferido para verificar su participación, responder a cualquier pregunta y recibir instrucciones específicas necesarias para presentar tu declaración enmendada”, se indica. El procesamiento en estos casos puede tardar hasta 16 semanas en concretarse.