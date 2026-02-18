La licencia de conducir es uno de los documentos más solicitados en Estados Unidos, ya que también se utiliza para verificar la identidad de una persona. Pero el Departamento de Vehículos Motorizados de Florida (DMV) implementará en marzo un cambio significativo que dificulta el acceso a este documento. La medida establece un límite definitivo en marzo para un grupo específico de conductores. Desde entonces, quienes no cumplan con el requisito establecido no podrán rendir la prueba como lo hacían hasta ahora, lo que genera preocupación entre aspirantes a la licencia de conducir en Florida. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida estableció que, desde el 6 de febrero de 2026, todos los exámenes para obtener la licencia de conducir deben realizarse exclusivamente en inglés. Esto incluye la prueba teórica, la evaluación práctica y cualquier instancia oral requerida dentro del trámite. La disposición elimina la posibilidad de rendir el examen en español u otros idiomas y tampoco permite el uso de intérpretes durante la evaluación. La medida aplica en todas las oficinas del estado y afecta tanto a nuevos solicitantes como a quienes necesiten repetir la prueba. Sin embargo, las autoridades otorgaron un período de transición hasta el 31 de marzo de 2026. Solo las personas que ya tenían un turno programado antes de la entrada en vigencia de la norma podrán rendir el examen en el idioma previamente seleccionado. El único grupo que puede rendir el examen en otro idioma hasta el 31 de marzo está compuesto por quienes habían reservado su cita antes del 6 de febrero de 2026. No se trata de una excepción basada en nacionalidad ni estatus migratorio, sino exclusivamente en la fecha del turno. A partir de abril, todos los solicitantes deberán rendir el examen en inglés para obtener la licencia de conducir en Florida. Quienes no cumplan con este requisito no podrán completar el proceso hasta acreditar el conocimiento del idioma exigido.