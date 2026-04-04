Dos ingredientes que sobran en cualquier cocina pueden convertirse en aliados poderosos para el cuidado de las plantas: la canela en polvo y la cáscara de huevo. Ambos funcionan como alternativas naturales y económicas a los productos de laboratorio y sus beneficios van desde la prevención de hongos hasta la mejora del suelo. Lo mejor es que no requieren ninguna preparación compleja. La canela actúa como fungicida, repelente de insectos y estimulante del enraizamiento, mientras que la cáscara de huevo aporta calcio y otros nutrientes que mejoran la calidad del sustrato y favorecen el crecimiento. Usados correctamente, estos dos remedios caseros pueden marcar una diferencia visible en la salud de plantas de interior y jardín. A continuación, todo lo que hay que saber sobre cómo y cuándo aplicarlos. La canela en polvo tiene múltiples usos en el jardín, todos derivados de sus propiedades antifúngicas, antibacterianas y repelentes. Se puede aplicar directamente sobre la tierra, las hojas o los tallos según el problema que se quiera resolver. Cuando aparecen manchas negras o blancas en hojas, tallos o tierra, espolvorear canela sobre las zonas afectadas puede eliminar el hongo en 48 a 72 horas. Si el problema persiste, se puede repetir la aplicación sin riesgo para la planta. La canela repele hormigas, moscas, mosquitos y otros insectos perjudiciales. También ahuyenta pequeños mamíferos como conejos, topos y ardillas, ya que les irrita las mucosas sin causarles daño permanente. Basta con esparcir canela en polvo en la zona que se quiere proteger. La canela funciona como enraizante natural. Para usarla en esquejes, se prepara una mezcla de una cucharada de canela en polvo en medio litro de agua, se deja reposar medio día, se cuela y se sumergen las bases de los esquejes durante dos horas antes de plantarlos. Tras la poda, aplicar canela en polvo sobre las heridas ayuda a la planta a cicatrizar más rápido y evita infecciones. La cáscara de huevo es un fertilizante orgánico compuesto en un 96% de calcio, además de magnesio, fósforo y potasio. No actúa directamente sobre la planta sino sobre el sustrato, mejorando su calidad y facilitando la absorción de nutrientes. Se puede usar triturada, entera o en agua. La recomendación es no aplicarla más de cuatro veces al año para evitar alterar la composición del suelo. Para usarla en agua, se remojan los cascarones durante una noche entera y se riega con ese líquido como complemento del abono sólido. Un punto importante: la cáscara de huevo puede atraer roedores si se deja en la superficie. Para evitarlo, conviene enterrarla levemente en la tierra y colocar menta cerca, cuyo olor ahuyenta tanto ratones como insectos. Usados juntos, estos dos ingredientes se complementan de forma efectiva. Mientras la cáscara de huevo nutre el sustrato y mejora su estructura, la canela protege a la planta de hongos, plagas e insectos. Una rutina básica podría incluir: Ambos remedios son ecológicos, accesibles y seguros para todo tipo de plantas, tanto de interior como de exterior.