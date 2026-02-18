El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de los Estados Unidos mantiene amplias opciones para solicitar la licencia de conducir por primera vez. Nuevo México es uno de los estados que habilita la conducción a temprana edad, sin embargo se anunciaron fuertes medidas para quienes no respetan una norma inviolable. Estas acciones pueden llevar a una suspensión inmediata y permanente de la licencia, ya que las autoridades de DMV buscan mantener un orden en las calles y prevenir el manejo imprudente. En Nuevo México, como en la mayoría de los estados, los adolescentes deben seguir un proceso llamado Graduated Driver Licensing (GDL) para obtener legalmente una licencia de conducir. Este sistema tiene tres etapas: Para comenzar este proceso, el adolescente debe tener al menos 15 años y presentar su solicitud junto con la firma de un padre o tutor legal, según la normativa estatal vigente. El cambio más controversial en la política estatal es la aplicación estricta de sanciones para quienes ignoran el proceso de licencia legalmente requerido. Según expertos en leyes de tránsito, conducir sin un permiso o licencia válida es ilegal en Nuevo México, y las sanciones van más allá de simples multas: Además, la persona que firmó la solicitud de licencia para el menor puede ser considerada responsable civilmente por daños causados por el adolescente mientras conducía. Esto incluye accidentes y negligencia en la carretera.