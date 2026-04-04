El Gobierno de Estados Unidos habilitó a una iniciativa para construir una nueva base naval en América Latina, un proyecto que implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, según se reportaron a partir de documentos oficiales. La normativa se enmarca en un plan de cooperación en defensa y logística marítima, con efectos sobre la infraestructura portuaria y la capacidad operativa en el océano Pacífico. Este avance consolidaría a Perú como un socio estratégico como parte de los planes de Washington en Latinoamérica, en un escenario marcado por la modernización de puertos y el crecimiento del comercio marítimo regional. Aprobado recientemente, el proyecto contempla la construcción de una base naval en el Callao, ya que es una de las zonas portuarias más relevantes del país. El plan fue autorizado luego del permiso formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. La inversión total ascendería a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval para reforzar las capacidades operativas del país. La iniciativa incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. El equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión. Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Además, el Gobierno estadounidense considera este proyecto como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países aliados con una ubicación clave sobre el Pacífico. La ejecución se realizará mediante un acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.