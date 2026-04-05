Este domingo, 5 de abril de 2026, Víctor Florencio, conocido globalmente como "Niño Prodigio", explicó qué dice el horóscopo para cada signo del zodíaco de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo, según los astros. ¡Es Domingo de Pascua! Celebramos la Resurrección de Jesucristo, un símbolo de renacer y esperanza. Hoy, la Luna en Escorpio y Marte en Piscis crean un trígono perfecto, intensificando nuestras emociones. Tu rendimiento laboral mejorará y experimentarás satisfacción al ver que tus esfuerzos dan frutos. Tu compromiso será valorado por tus jefes, así que confía en tu intuición para progresar. Si estás en la búsqueda de un trabajo, aprovecha esta oportunidad favorable para moverte. Tu creatividad estará en su máximo esplendor y te sentirás rebosante de energía. Te esforzarás por disfrutar el momento presente al máximo, dando lo mejor de ti en cada ocasión. Asimismo, seguirás los consejos de una persona que es tanto mística como intuitiva; confiar en su influencia aumentará tu atractivo personal. Los astros estimularán tus anhelos de conectar profundamente con otra persona, tanto a nivel físico como emocional. Alguien resonará en lo más profundo de tu ser y despertará deseos ocultos. Déjate llevar por el encuentro: experimentarás una gran intensidad si te entregas y permites que esa conexión especial los eleve y transforme. Las relaciones de pareja serán el foco principal. Los planes compartidos servirán como impulso para fortalecer la conexión. Si eres soltero, alista tus cosas, ya que alguien de tu grupo de amigos se mostrará interesado y estará listo para acercarse con altas expectativas. Te vincularás con memorias pasadas que están arraigadas en tu interior. Experimentarás una conexión profunda con alguien de tu círculo familiar. Este podría ser un buen momento para realizar transacciones inmobiliarias. Permite que tu intuición y habilidades estratégicas guíen tus acciones, impulsándote desde tus cimientos. Conocerás a individuos que tienen intereses similares a los tuyos, con quienes podrás explorar en mayor profundidad los temas que te entusiasman. La intensa energía de tu contraparte te motivará e impulsará a reflexionar e indagar más sobre aquellos asuntos que capturan tu curiosidad y estimulan tu mente. Este es un momento para que te enfoques en tus asuntos financieros y explores nuevas formas de generar ingresos. Es recomendable que te organices y actúes en tu día a día para que tu labor te ofrezca más beneficios y te ayude a aumentar tu productividad. La Luna pasará por tu signo, realzando tu fuerza, tu atractivo y tu personalidad cautivadora. Un aura de carisma te rodeará, haciéndote parecer casi divina. Será un momento único para brillar y recibir ovaciones. Contarás con un grupo de admiradores atentos a cada uno de tus movimientos. Sentirás la urgencia de acercarte más a tus amigos para recargar energías y liberar las tensiones que captas del entorno. Es un buen momento para planear una salida en grupo o una reunión que fomente la discusión. No dudes en manifestar tus emociones con entusiasmo y en compartir lo que sientes. Estarás preparado para retirarte y conectar de manera intensa con tu historia y tus emociones. Este será un momento propicio para revivir sensaciones del pasado. Podrías percibir la energía de un antepasado por parte de la familia masculina brindándote apoyo. Experimentarás una mayor presión, por lo que será importante que te enfoques en tus metas. Las cuestiones laborales tendrán prioridad y los esfuerzos que hagas serán reconocidos. Aprovecha esa poderosa herramienta para avanzar: tu habilidad estratégica te ayudará a sobresalir. Te conectarás con una estrella influyente que orientará tu camino hacia oportunidades positivas. Podrías pensar en emprender un viaje o comenzar nuevos estudios. Tu carisma te permitirá sortear dificultades, pero no olvides que tu intuición será siempre tu guía más confiable en el trayecto. Aries: esta semana tendrás la oportunidad de concederte gratificaciones que habías postergado y de disfrutar la buena comida o la calma de un entorno natural; invertir en placer consolidará y afianzará tu energía. En el horóscopo celta te rige el Aliso, cuyo don es el coraje para abrir camino. Tauro: estos días se realzan tu sensualidad y tus encantos naturales, favoreciendo la vida amorosa y la autovaloración; el erotismo y los gestos concretos de apoyo cobrarán importancia, junto con obsequios costosos. En el horóscopo celta te rige el Fresno, cuyo don es el amor protector y sostén afectivo. Géminis: en el plano romántico será prudente aplazar decisiones y dejar que el tiempo vaya decantando; un recuerdo amoroso te dará la oportunidad de cerrar asuntos pendientes con serenidad. En el horóscopo celta te rige el Espino, cuyo don es acompañar en los umbrales. Cáncer: disfrutarás del intercambio social y podrás concretar alianzas prósperas; luce tus mejores galas y asiste a encuentros o celebraciones donde conocer gente nueva. Podría surgir atracción por una amistad, déjate atrapar. En el horóscopo celta te rige el Acebo, cuyo don es estar bien enraizado. Piscis: esta semana te llegarán buenas vibras a través de mensajes o conversaciones donde reinará la amabilidad; podrías conocer a alguien especial en una salida casual. Aprovecha para cultivarte leyendo sobre arte y amor. En el horóscopo celta te rige el Sauce, cuyo don es la intuición. Acuario: tu vida familiar se volverá más amena y reconfortante y nacerá el deseo de recibir invitados y agasajarlos con ricas comidas; embellece tu hogar para crear un clima sereno y placentero, apoyándote en arreglos florales. En el horóscopo celta te rige el Serbal, cuya cualidad es la creatividad. Leo: realizarás tu trabajo con agrado y confirmarás que tus colegas te valoran; si buscas empleo, podría surgir una propuesta a través de una mujer influyente. Las relaciones públicas serán fundamentales para tu éxito. En el horóscopo celta te rige el Avellano, cuya virtud es la nobleza y sabiduría. Virgo: conocerás personas que te animarán a disfrutar más de la vida; la buena comida y el contacto con la naturaleza serán esenciales si decides viajar o explorar nuevos lugares. También podría surgir un viaje romántico. En el horóscopo celta te rige la Vid, cuya cualidad es el refinamiento natural. Libra: habrá ingredientes especialmente sabrosos en tus encuentros íntimos y tu vida sensual se convertirá en una fuente de gratificaciones; vivirás momentos de atracción y placer. En el horóscopo celta te rige la Hiedra, cuya cualidad es la capacidad de crear lazos que embellecen. Escorpio: habrá una influencia armónica en tus relaciones y se favorecerá el entendimiento; disfrutarás de los placeres simples de la vida junto a quien esté a tu lado. Si estás soltero, podrías enamorarte. En el horóscopo celta te rige la Caña, cuya cualidad es un intenso magnetismo. Sagitario: una corriente de armonía llegará a tu vida cotidiana e inspirará mejoras en tu alimentación y en la calidad de tus comidas; también buscarás mayor confort en tu espacio de trabajo, poniendo amor en cada tarea. En el horóscopo celta te rige el Saúco, cuya mayor virtud es la sabiduría. Capricornio: esta semana vivirás momentos de gratificación en los que no necesitarás nada externo para sentirte pleno; será un tiempo ideal para expresarte a través del canto, la danza o las artes plásticas, con una creatividad constante. En el horóscopo celta te rige el Abedul, símbolo de firmeza.