En un giro clave dentro de su política de reclutamiento, el Ejército de Estados Unidos pondrá en marcha desde abril de 2026 una serie de modificaciones destinadas a ampliar el acceso a nuevos aspirantes. La iniciativa surge en un contexto donde cada vez resulta más difícil cubrir las vacantes necesarias para sostener la estructura militar. Las nuevas disposiciones, respaldadas por el Departamento de Defensa, introducen cambios concretos en los requisitos de ingreso: se eleva el límite de edad y se flexibilizan criterios que históricamente dejaban fuera a muchos postulantes, especialmente aquellos con antecedentes menores relacionados con el consumo de cannabis. Uno de los cambios más relevantes es el aumento del límite de edad para alistarse. Desde ahora, quienes deseen ingresar al Ejército podrán hacerlo hasta los 42 años, cuando antes el tope era de 35. Con esta actualización, el Ejército se alinea con otras fuerzas como la Fuerza Aérea y la Armada, que ya manejaban rangos etarios más amplios. Especialistas en defensa sostienen que este tipo de perfiles aporta ventajas concretas:mayor disciplina, experiencia laboral previa y estabilidad emocional, factores valorados durante el entrenamiento y las operaciones. El otro eje de la reforma apunta a los antecedentes por cannabis. En línea con los cambios culturales y legales en varios estados, el Ejército decidió flexibilizar requisitos que antes eran excluyentes. Desde 2026: Esta actualización refleja una adaptación del sistema militar a la realidad social de Estados Unidos, donde el consumo de cannabis dejó de ser un factor automáticamente descalificante en muchos ámbitos. Con las nuevas reglas, se amplía significativamente el perfil de los aspirantes. Entre los principales grupos que ahora podrán postularse se destacan: Este nuevo esquema apunta a captar talento en segmentos que antes estaban fuera del radar militar. El trasfondo de esta reforma es estructural. En los últimos años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos registró una baja en el número de reclutas, influida por múltiples factores: Informes recientes indican que la capacidad de incorporación de soldados cayó cerca de un 18% en la última década, lo que obligó a replantear las condiciones de acceso. Además, el contexto internacional —con presencia militar activa en distintas regiones— incrementa la necesidad de contar con una fuerza más amplia y preparada. A pesar de la flexibilización, el Ejército fue claro en un punto: los estándares de calidad se mantienen intactos. Entre las condiciones que siguen vigentes: