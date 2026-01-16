En Estados Unidos, la licencia de conducir tradicional dejó de tener el alcance que tenía hasta ahora. Con la aplicación del estándar identificación REAL ID, quienes no actualicen su documento pierden parte de su validez como identificación oficial a nivel federal .

El cambio es nacional y alcanza a todas las personas. Si la licencia no es REAL ID, seguirá siendo válida para manejar, pero no admite ningún otro uso oficial, lo que obliga a renovar el documento para mantener su uso pleno.

¿Qué cambió con la licencia de conducir y por qué hay que renovarla?

La identificación REAL ID es una licencia con requisitos de seguridad reforzados, establecida por una ley federal de 2005. Desde ahora, solo este formato es aceptado como identificación válida ante el gobierno nacional, según el Departamento de Seguridad Nacional.

En consecuencia, la licencia común quedó limitada . No pierde vigencia para conducir, pero deja de ser reconocida como documento federal si no se renueva bajo el nuevo estándar.

Una licencia que no sea REAL ID:

Sigue habilitando a conducir vehículos

Sirve para trámites estatales básicos

Ya no funciona como identificación federal

¿Qué pasa si no se renueva y para qué solo sirve la licencia común?

Quienes no cuenten con REAL ID deberán presentar pasaporte u otra identificación alternativa aceptada por las autoridades para volar dentro de Estados Unidos.

La Administración de Seguridad en el Transporte aplicará, además, un cargo adicional de 45 dólares por verificación de identidad a partir de 2026.

En los hechos, la licencia común queda restringida a usos limitados y pierde su validez plena como identificación oficial.

Sin REAL ID, ya no se puede:

Abordar vuelos domésticos solo con la licencia

Ingresar a edificios federales

Evitar cargos extra por verificación de identidad

¿Cómo renovar la licencia para obtener una REAL ID?

El trámite se realiza en el mismo DMV. El costo suele ser similar al de una renovación común, pero exige presentar documentación original que acredite identidad, domicilio y número de Seguro Socia l.

Tras iniciar el proceso, se entrega una credencial provisoria en papel y la licencia definitiva llega por correo en pocas semanas. Para saber si ya es válida, basta con revisar si tiene una estrella en la esquina superior: ese símbolo confirma que cumple con el estándar REAL ID.