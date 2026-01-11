Miles de adultos mayores en Estados Unidos deberán adaptarse a nuevas reglas para renovar la licencia de conducir a partir de enero 2026. Si bien no existe una normativa federal que prohíba manejar a partir de cierta edad, distintos estados comenzaron a aplicar controles más estrictos a conductores mayores de 70 años, con el objetivo de reforzar la seguridad vial sin vulnerar derechos adquiridos.

Las modificaciones, impulsadas por los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) estatales, introducen cambios en la frecuencia de renovación, evaluaciones presenciales obligatorias y exámenes adicionales en determinados casos.

Por qué los estados endurecen los requisitos para adultos mayores

El envejecimiento de la población es uno de los principales factores detrás de estas medidas. En Estados Unidos, cada vez más personas mayores continúan conduciendo activamente, lo que llevó a las autoridades a revisar los protocolos de evaluación.

Imagen: archivo.

Según datos de organismos de transporte, aumentaron los incidentes viales en los que están involucrados conductores de edad avanzada, especialmente en maniobras que requieren rapidez visual y de reacción. Frente a este escenario, los estados optaron por un enfoque preventivo basado en evaluaciones individuales, y no en prohibiciones automáticas por edad.

Cambios clave en la renovación de licencias desde 2026

Desde enero de 2026, los conductores mayores de 70 años encontrarán una serie de ajustes comunes en la mayoría de los estados:

Renovación presencial obligatoria a partir de cierta edad

Examen de la vista en cada renovación , con estándares mínimos de agudeza visual

Licencias con menor vigencia , que pueden ser de uno a tres años

Posibles pruebas prácticas o funcionales en casos puntuales

En muchos estados ya no será posible renovar completamente en línea, ya que el DMV prioriza el contacto directo para evaluar condiciones básicas de aptitud.

Cómo varían las reglas según el estado

Aunque el criterio general es similar, cada estado define sus propios límites y exigencias. Algunos ejemplos orientativos incluyen:

California : controles presenciales desde los 70 años

Florida : examen visual obligatorio a partir de los 80

Nueva York : pruebas de visión desde los 70

Illinois : renovaciones presenciales escalonadas desde los 75

Texas: controles más frecuentes desde los 79

Las autoridades recomiendan verificar siempre la normativa vigente en el estado que emitió la licencia.

No hay suspensiones automáticas por edad

Un punto clave es que cumplir 70 años no implica perder la licencia. Ningún estado aplica cancelaciones automáticas únicamente por la edad del conductor. Las decisiones siguen basándose en resultados de evaluaciones, historial de manejo y, en algunos casos, informes médicos.

Además, los conductores conservan el derecho a apelar cualquier decisión del DMV y a presentar documentación adicional si su licencia es restringida o no renovada.

Licencias restringidas: una alternativa antes de la suspensión

Cuando se detectan limitaciones parciales, el DMV puede optar por emitir una licencia de conducir restringida. Estas suelen incluir:

prohibición de conducir de noche,

obligación de usar lentes correctivos,

limitación geográfica para trayectos cortos.

El objetivo es preservar la movilidad del conductor dentro de márgenes seguros, evitando suspensiones totales cuando no son necesarias.