Sam’s Club anunció una modificación en su esquema de atención que impactará directamente en la rutina de compra de millones de socios en México. La medida busca unificar el funcionamiento de sus sucursales y ofrecer una experiencia más ordenada para quienes realizan compras diarias o de mayoreo. El ajuste también llega en un momento clave, luego de una de las temporadas de mayor movimiento comercial del año. Con esta actualización, las tiendas operarán bajo una franja horaria más uniforme, algo que la empresa considera clave para simplificar el acceso de sus clientes y mejorar la operación interna. De acuerdo con lo informado, el nuevo esquema establece: La compañía explicó que el objetivo es brindar mayor previsibilidad a los consumidores y evitar confusiones con horarios distintos entre tiendas. El nuevo horario no solo modifica la atención presencial, sino que también busca mejorar la logística dentro de las tiendas, optimizar el reabastecimiento de productos y facilitar el flujo de compradores en horas pico. Entre los beneficios que promete este ajuste aparecen: Además, Sam’s Club recordó que sus plataformas digitales y servicios como pedidos en línea o retiro en tienda seguirán funcionando como complemento al nuevo esquema presencial.