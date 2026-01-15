El Departamento de Transporte ha comunicado que los adultos mayores ya no tendrán la posibilidad de acceder a la renovación automática de la licencia de conducir. En su lugar, deberán superar una serie de pruebas para poder continuar conduciendo de manera legal.
Renovación de licencia de conducir: pruebas necesarias para mayores de 65 años
Desde ahora, quienes tengan más de 65 años estarán obligados a superar distintos exámenes, que incluyen:
- Prueba de la vista
- Evaluación cognitiva
- Examen práctico de manejo
- En California, los exámenes visuales serán exigidos desde los 70 años.
- En Florida, las evaluaciones serán obligatorias a partir de los 80 años.
- En Texas, el requisito se aplicará desde los 79 años, según lo determine el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
Frecuencia de renovación de la licencia
La frecuencia de la renovación de la licencia de conducir se determinará en función de la edad:
- Entre 70 y 80 años: cada 4 años, con examen visual.
- De 81 a 86 años: cada 2 años, con control de vista y prueba cognitiva si hay señales de deterioro.
- Desde los 87 años: renovación anual con examen práctico obligatorio.
¿Es permitido el uso de lentes o gafas durante los exámenes?
Los adultos mayores podrán presentarse con sus lentes habituales en la prueba visual, lo que facilitará la detección de problemas como cataratas, glaucoma o pérdida de nitidez que podrían comprometer la seguridad al manejar.
Es fundamental que se realicen estas pruebas para garantizar la salud visual de los conductores, asegurando así un entorno más seguro en las vías.