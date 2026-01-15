Te puede interesar

Frecuencia de renovación de la licencia

La frecuencia de la renovación de la licencia de conducir se determinará en función de la edad:

Entre 70 y 80 años: cada 4 años, con examen visual.

De 81 a 86 años: cada 2 años, con control de vista y prueba cognitiva si hay señales de deterioro.

Desde los 87 años: renovación anual con examen práctico obligatorio.

¿Es permitido el uso de lentes o gafas durante los exámenes?

Los adultos mayores podrán presentarse con sus lentes habituales en la prueba visual, lo que facilitará la detección de problemas como cataratas, glaucoma o pérdida de nitidez que podrían comprometer la seguridad al manejar.

Es fundamental que se realicen estas pruebas para garantizar la salud visual de los conductores, asegurando así un entorno más seguro en las vías.

