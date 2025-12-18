Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima este jueves: cuáles son las zonas en alerta naranja por lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

El clima en Estados Unidos presenta hoy un escenario de inestabilidad atmosférica significativa, con sectores del país bajo advertencias por lluvias intensas y riesgo de tormentas, informó el National Weather Service (NWS).

El avance de un sistema de baja presión desde el Océano Pacífico y la interacción con aire húmedo sobre el territorio elevan la probabilidad de precipitaciones en amplias regiones a lo largo de la jornada.

A su vez, la presencia de estos sistemas favorece la formación de núcleos de tormentas eléctricas y vientos huracanados en sectores del norte y el oeste del país.

Cuáles son las zonas con mayor probabilidad de lluvia y tormentas hoy

El NWS indica que las lluvias más importantes se concentrarán en el Noroeste y Oeste, donde un sistema invernal está generando acumulados elevados desde California hasta el estado de Washington. En el Noroeste, ríos en niveles altos y suelos saturados mantienen vigentes alertas por inundaciones emitidas por el servicio meteorológico, que abarcan condados clave y sectores urbanos importantes.

Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima este jueves. (Fuente: Archivo)

En el centro del país, las condiciones también favorecen lluvias de variada intensidad que podrían avanzar hacia el Medio Oeste durante la tarde y la noche, según los mapas del NWS. Estas lluvias podrían ser acompañadas por tormentas eléctricas aisladas, con posibilidad de ráfagas de viento moderadas.

Otras alertas y recomendaciones oficiales

Además de las regiones con lluvias intensas, el NWS mantiene advertencias por condiciones invernales mixtas en áreas elevadas del norte y el noreste del país, donde la lluvia puede combinarse con nieve o hielo en sectores montañosos y durante la noche.

Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima este jueves: cuáles son las zonas en alerta naranja por lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

Ante estas condiciones, las autoridades sugieren evitar viajes no esenciales en zonas con advertencias, revisar informes locales antes de salir de casa y prestar atención a cambios en la intensidad del viento y la lluvia que puedan afectar la seguridad en rutas y caminos.