Cada vez más hogares adoptan métodos naturales para la limpieza diaria. Entre las tendencias más populares, la mezcla de cáscara de limón y canela se destaca por su gran capacidad para desinfectar superficies, eliminar olores y dejar una fragancia deliciosa sin necesidad recurrir a químicos agresivos.
La combinación de estos ingredientes naturales es ideal porque actúan de manera complementaria. El limón aporta propiedades antibacterianas y la canela suma un aroma fresco y purificador, ideal para armonizar el hogar.
Para qué sirve esta mezcla casera de limón y canela
El preparado se utiliza principalmente como purificador de aire. Gracias a los aceites esenciales del limón y las propiedades naturales de la canela, especialmente el cinamaldehído, esta mezcla deja una fragancia cálida y penetrante.
Ambos ingredientes se combinan para generar un aroma persistente que neutraliza olores fuertes, incluidos los de humedad, cocina y mascotas. Al hervirse con agua o combinarse con cítricos, la canela desprende vapores aromáticos que se dispersan con rapidez y dejan una sensación de ambiente limpio y acogedor.
Además, muchos usuarios destacan que este limpiador contribuye a reducir humedad ambiental y malos olores, sobre todo en baños, cocinas y áreas de tránsito frecuente. También funciona como repelente suave contra insectos, ya que el aroma del eucalipto y del cítrico resulta molesto para mosquitos y hormigas.
Paso a paso para preparar la mezcla de cáscara de limón y canela
Como sucede con muchas otras preparaciones, el calor potencia los aceites esenciales presentes en la cáscara de limón y en las ramas de canela. Al hervirlos, liberan compuestos aromáticos y desinfectantes que cambian la energía de cualquier espacio.
Para prepararlo, solo se necesita:
- Colocar en una olla la cáscara de cinco limones y 3 ramas de canela
- Dejar reposar unos minutos
- Utilizar el líquido tibio en un rociador limpio y seco sobre textiles, muebles y hasta mesadas de cocina con la ayuda de una rejilla.