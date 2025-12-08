Se despide la aerolínea más popular del país: se declaró en bancarrota por segunda vez en el año. (Fuente: Archivo)

La aerolínea Spirit anunció el viernes 29 de agosto de 2025 que se ha acogido por segunda vez en un año a la ley de quiebra de los Estados Unidos tras un fallido intento de reorganización de la compañía.

La low cost explicó que continuará operando mientras hace frente al proceso de quiebra bajo el Capítulo 11, que presentó en la corte federal para el distrito sur de Nueva York y que le permite reorganizarse bajo la protección de la ley.

¿Por qué la aerolínea se declaró en bancarrota en 2025?

“Spirit pretende utilizar el proceso del Capítulo 11 para implementar los amplios cambios necesarios para hacer la transición de la compañía hacia un futuro sustentable y posicionarla para ofrecer el mejor valor del mundo en los próximos años", indicó la empresa en un comunicado.

¿Qué implica que Spirit se haya acogido al Capítulo 11 de bancarrota?

Spirit se había acogido a la quiebra el pasado noviembre tras intentar sin éxito fusionarse con otras aerolíneas. Salió de la protección judicial en marzo después de haber intercambiado casi 800 millones de dólares de deuda corporativa por acciones, de acuerdo con el Wall Street Journal.

En este escenario, su junta directiva llegó a la conclusión de que la empresa necesita otro proceso de Capítulo 11. “Desde que salimos de nuestra reestructuración anterior, que se centró exclusivamente en reducir la deuda financiada de Spirit y aumentar el capital social, ha quedado claro que queda mucho trabajo por hacer y hay muchas más herramientas disponibles para posicionar mejor a Spirit para el futuro", indicó en el comunicado Dave Davis, presidente y director ejecutivo.

Davis dijo que espera rediseñar su red para centrarse en mercados clave y ampliar sus destinos, frecuencias y mejor conexión. Además, buscará optimizar el tamaño de su flota, mejorar el modelo de bajo costo del que fue pionero y poder ofrecer más opciones “premium” a sus clientes manteniendo precios asequibles.

¿Qué consecuencias tiene la bancarrota de Spirit para los pasajeros?

Según detalló EFE, la empresa continuará pagando salarios y beneficios a empleados y los contratistas durante el proceso de quiebra y se ha mantenido en contacto en los últimos meses con algunos de sus principales arrendadores, tenedores de bonos y otras partes clave con miras a su futuro.

Asimismo, Spirit Airlines aseguró que los vuelos, reservas y ventas de tiquetes funcionarán con normalidad mientras avanza la reorganización.

