Las naciones miembro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) han decidido abandonar su uso en transacciones comerciales del dólar estadounidense, que ha dejado de ser la moneda principal para operaciones internacionales en 11 países. Esta decisión busca resignificar el valor de sus propias monedas, reducir la dependencia del dólar y mejorar la competitividad en los mercados de divisas.

Esta tendencia, conocida como “desdolarización”, ha cobrado impulso tras las sanciones impuestas de Estados Unidos a Rusia en 2022. Los países que adoptan esta postura pueden alterar significativamente el equilibrio económico global.

Adiós al dólar: estos son los países que han dejado atrás la moneda estadounidense

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, países integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), han iniciado un proceso para reducir la utilización del dólar en sus transacciones transfronterizas.

Con un 85% de las transacciones transfronterizas ya efectuadas en moneda local, los líderes de la CEI han indicado que esta medida refuerza la soberanía económica de sus naciones y genera nuevas oportunidades fiscales.

La finalidad de disminuir la presencia del dólar para las grandes transacciones de dinero es:

Fortalecer sus monedas locales en el mercado de divisas.

Evitar los efectos adversos de las sanciones internacionales.

Diversificar sus reservas con activos como el oro.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha manifestado que “el uso de monedas nacionales en pagos mutuos está ampliándose. Su participación en las operaciones comerciales entre los miembros de la CEI ya supera el 85%”.

Se despide el dólar: prohíben todas las transacciones y el uso de los billetes en 11 países. (Fuente: Archivo)

¿Cuáles son las consecuencias de la desdolarización en el comercio global?

La desdolarización implica un cambio profundo en el sistema financiero internacional. Al disminuir la dependencia del dólar, los países de la CEI podrían:

Reducir la influencia de Estados Unidos en la economía global. Crear nuevos mercados basados en monedas locales. Generar mayor estabilidad para sus economías ante fluctuaciones del dólar.

Este proceso podría acarrear consecuencias negativas para el dólar. Si la demanda de la divisa en las operaciones internacionales disminuye, su valor podría verse afectado, lo que implicaría una pérdida de su estatus como moneda de reserva predominante a nivel global.

A medida que más economías emergentes sigan esta tendencia, la moneda estadounidense podría ir perdiendo relevancia en los próximos años, dando paso a un panorama global donde las divisas locales asuman un papel central, desafiando la histórica supremacía del dólar.