Se retira uno de los supermercados emblemáticos de Colombia: más de 100 tiendas bajaron sus persianas.

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En diversas localidades de Colombia, los usuarios comenzaron a evidenciar la presencia de góndolas cada vez más vacías, un claro indicio de que la operación comercial en esos puntos estaba alcanzando su cierre definitivo.

Según indicó la entidad, la salida del negocio fue el resultado de un análisis exhaustivo del comportamiento en el sector del comercio minorista, un área que en años recientes ha sido dominada por formatos de bajo costo, los cuales cuentan con estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión más rápidas. Tales transformaciones han modificado de manera significativa la distribución de productos esenciales en Colombia.

En los meses recientes, Colsubsidio decidió proceder con el desmonte total de su red de supermercados, una transición que marcó el cierre de una etapa significativa en el comercio minorista del país. Este proceso implicó la clausura de más de un centenar de establecimientos, reflejando un cambio profundo en la orientación de su labor.

Colsubsidio cierra definitivamente sus supermercados

Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social.

Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende.

Colsubsidio cierra red de supermercados y se enfoca en servicios sociales y comunitarios.

Qué pasará con el punto de Colsubsidio en la calle 26 de Bogotá

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado ha cesado sus operaciones, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede situada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24.

El inmueble donde funcionaba el antiguo local —que también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos.

Qué abrirá en reemplazo del supermercado

De acuerdo con información proporcionada por el medio Portafolio, Colsubsidio implementará un nuevo centro de bienestar denominado Bloc en la ubicación del antiguo supermercado. Este se caracterizará por ser un complejo multifuncional que ofrecerá áreas deportivas, espacios para niños, oficinas de coworking y servicios recreativos disponibles diariamente.

Este centro representa el séptimo Bloc en Bogotá y sus alrededores, sumándose a las instalaciones existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán la opción de acceder mediante una membresía mensual, cuyo costo varía entre 62.400 y 122.300 pesos, o a través de un acceso diario, que fluctúa entre 10.900 y 21.500 pesos, según la categoría del usuario.

Qué servicios siguen funcionando en Colsubsidio hoy

A pesar del cierre de sus establecimientos, Colsubsidio proseguirá con la provisión de otros servicios esenciales, dado que la caja de compensación preserva sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este contexto, la decisión de eliminar las tiendas es un componente de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.

En consecuencia, la caja de compensación se enfoca en el fortalecimiento de los servicios que benefician a la comunidad, asegurando así su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de sus afiliados.