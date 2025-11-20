El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que otorgará US$ 99,9 millones en créditos fiscales para impulsar empresas manufactureras dentro del estado. La iniciativa forma parte de un plan mayor para fortalecer la industria local, promover la innovación y crear miles de nuevos puestos de trabajo.

Estos incentivos no van dirigidos a particulares sino a compañías que quieren expandir sus sedes o operaciones productivas en California. El objetivo es dinamizar la economía estatal, atraer inversiones significativas y consolidar el liderazgo en manufactura avanzada.

El paquete de incentivos fue diseñado para llegar a compañías manufactureras que trabajan con tecnología avanzada y que necesitan financiamiento para expandirse. El gobierno analizó cada proyecto por su viabilidad, su impacto regional y la cantidad de empleos que generaría en el corto plazo. La decisión se basa en el crecimiento sostenido del sector manufacturero dentro del estado y en la necesidad de mantener esa tendencia en un contexto económico desafiante.

Las autoridades destacaron que esta inversión pública funcionará como un motor para atraer capital privado. Las empresas beneficiadas anunciaron que destinarán cientos de millones de dólares adicionales a la construcción de plantas, ampliación de instalaciones y desarrollo de procesos productivos más eficientes. Con esta estrategia se busca asegurar que California se mantenga como uno de los polos industriales más importantes del país.

Quiénes son elegibles para el programa

Pueden acceder quienes cumplan con los criterios definidos por el gobierno estatal. Entre los principales requisitos se destacan: