Un esquema para rentar autos con pagos fijos diferidos de hasta 18 meses sin intereses busca posicionarse como alternativa a las plataformas de transporte con tarifas variables como Uber o Didi, señaló Marco Andueza, CEO de Dollar México. La empresa explicó que los usuarios podrán reservar vehículos mediante pagos diferidos de cuatro a 18 meses sin intereses a través de PayPal y bancos participantes, lo que permite asegurar el costo de la movilidad con anticipación y mantener liquidez durante el viaje. “Viajar hoy requiere una visión estratégica del gasto. En Dollar México no solo entregamos un vehículo; ofrecemos herramientas financieras que ayudan a administrar mejor el viaje. Con opciones de pagos diferidos de hasta 18 meses y la posibilidad de deducir la renta en viajes de negocio, el usuario puede optimizar su liquidez sin sacrificar movilidad”, señaló Andueza. La compañía indicó que este tipo de herramientas financieras responde a una tendencia creciente entre los consumidores. Datos del Mastercard Economics Institute muestran que el uso de soluciones de pago flexible en México crece 27.6% anual, impulsado por viajeros que buscan distribuir los costos de servicios como la movilidad para mejorar su flujo de efectivo. De acuerdo con la empresa, diferir el costo del transporte permite a los viajeros asegurar tarifas competitivas con anticipación y destinar más recursos a experiencias durante su estancia, desde actividades turísticas hasta opciones gastronómicas. Este comportamiento refleja un cambio en el perfil del consumidor, que busca mayor control sobre el gasto total del viaje. Contar con un costo fijo por la renta de un vehículo brinda mayor visibilidad financiera frente a plataformas de transporte que operan con tarifas dinámicas, de acuerdo con análisis de Deloitte sobre tendencias del sector. La compañía también destacó que, cuando el traslado tenga fines laborales, la renta del automóvil puede ser deducible fiscalmente, lo que convierte la movilidad en una herramienta de planeación financiera para empresas y viajeros de negocio. “Somos el aliado de quienes ven en los viajes una forma de inversión personal. Nuestra capacidad para ofrecer soluciones de pago flexible es un reflejo de cómo la movilidad inteligente debe adaptarse a una audiencia que valora tanto la calidad del vehículo como la inteligencia detrás de su planificación financiera”, añadió el directivo. Dollar México sostuvo que facilitar esquemas de pago flexible también puede incentivar una planeación más amplia de los viajes y el descubrimiento de rutas regionales, lo que contribuye al dinamismo del sector turístico. Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que la adopción de servicios financieros ágiles dentro del turismo permite a los viajeros distribuir mejor su gasto entre distintos proveedores, lo que fortalece las economías locales.