La Administración del Seguro Social (SSA) informó los cheques que regirán a partir del 2026 para todos los beneficiarios. Un grupo determinado de jubilados recibirá pagos que superan los 5,000 dólares.

Asimismo, las autoridades anunciaron cuál será el aumento por el ajuste del Costo de Vida (COLA) y la inflación.

Confirmado: estas personas recibirán más de 5,000 dólares en el 2026

La Administración del Seguro Social (SSA) es la entidad que se encarga de gestionar el pago de las jubilaciones. De acuerdo con el sistema jubilatorio de los Estados Unidos, los ciudadanos tienen tres opciones respecto a la edad de retiro que prefieren o que se acomoda a su estilo de vida.

A su vez, la edad de retiro equivale a la cantidad de años que una persona realizó aportes mediante impuestos al programa. Es decir, la cantidad de dinero que aportó mientras se encontraba activo en el sistema laboral.

El Seguro Social anunció de cuánto serán los pagos en el 2026. Fuente: Archivo.

Los jubilados que se retiraron a partir de los 70 años reciben, por siempre, el monto más alto de SSA. Actualmente, este cheque supera los 5,000 dólares al mes y, en el 2026, se le sumará el ajuste por COLA.

¿Cuánto gana cada jubilado en el Seguro Social?

Así como los ciudadanos que decidieron jubilarse a partir de los 70 años, hay quienes lo hicieron a partir de los 62 años. Esto significa que comenzaron a recibir la prestación de SSA sin haber completado sus aportes.

Este grupo de jubilados recibe, por siempre, el monto más bajo del programa que actualmente es de USD 2,831. Quienes obtienen la jubilación promedio, a los 67 años, reciben un total de USD 4,018.

¿De cuánto es el aumento del Seguro Social en el 2026?

Las autoridades del Seguro Social dieron a conocer un aumento del 2.8% para todos los beneficiarios a partir del próximo año. Este ajuste es levemente más alto que el aplicado durante el 2025.

Aproximadamente, y de acuerdo a las ganancias de cada jubilado, se traduce a un aumento de 56 dólares por cada prestación.