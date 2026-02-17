Tener un pasaporte vigente y en buen estado es un requisito indispensable para atravesar los controles fronterizos, así como para abordar vuelos internacionales y garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas en el país. El pasaporte es un documento esencial que permite a los visitantes extranjeros ingresar, permanecer y viajar dentro de Estados Unidos de manera legal. Este documento actúa como identificación internacional, ya que se considera la llave oficial que valida la nacionalidad del portador y respalda su estatus migratorio ante las autoridades. Las autoridades migratorias de Estados Unidos y de otros países pueden rechazar un pasaporte dañado, incluso si aún no ha vencido, cuando pueden suponer un riesgo de fraude o manipulación. Las directrices generales son las siguientes: Con el propósito de evitar cualquier tipo de inconveniente, las autoridades migratorias recomiendan considerar las siguientes recomendaciones en relación con los pasaportes antes de embarcarse en vuelos: