El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7453 este viernes, 12 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.01% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana la Libra esterlina cayó -67.96%, mientras que en el último año subió 29.61%, reflejando una evolución volátil.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 2.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.14%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos ha sido favorable en comparación con los días anteriores. Esto indica que ha habido un aumento en su valor, atrayendo así el interés de los inversionistas.

Este incremento es un signo esperanzador para quienes buscan estabilidad financiera en la moneda británica, sugiriendo que la Libra podría continuar fortaleciendo su posición en el mercado.

Analizando la tendencia, es importante monitorear cómo se comportará la Libra en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.