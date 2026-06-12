La cotización del euro cerró a USD 0.8638 este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.36%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un -52.97%, mientras que en el último año subió un 112.39%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.94%, es inferior al 6.11% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy se muestra en una tendencia positiva considerando que el dato de -1 es igual a 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de -1 fuera negativo, señalaría una tendencia a la baja en la cotización del Euro. Esto podría generar preocupación entre los inversores y afectar la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica de la región.

Esta tendencia positiva sugiere que el Euro podría estar fortaleciendo su posición en el mercado internacional, lo que podría atraer mayores inversiones.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.