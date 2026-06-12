En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3489.94 este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -1.93%.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización registró un retroceso semanal de -2.88%, profundizando una tendencia negativa que en el último año suma -11.08%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana se situó en 11.13%, lo que es menor que la volatilidad anual del 13.20%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 4 refleja un cambio favorable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sostenido en su cotización sugiere una mayor confianza en la economía local.

A pesar de esta tendencia positiva, es importante seguir monitoreando los factores económicos y políticos que puedan influir en el futuro del peso colombiano. Una fluctuación inesperada podría generar cambios en esta trayectoria ascendente.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.