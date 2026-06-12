Al cierre de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6145. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.17%.

En el mercado de Quetzal guatemalteco, la cotización cayó en la última semana (-5.91%) y, pese a ello, en el último año registra un alza significativa (177.77%).

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 19.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.09%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos tres días, lo que indica un aumento en su valor frente a las monedas de referencia. Este cambio sugiere un fortalecimiento de la economía guatemalteca en el corto plazo y un aumento en la confianza de los inversores.

El comportamiento favorable del Quetzal en los últimos días podría ser resultado de factores como la estabilidad política y mejores indicadores económicos. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.