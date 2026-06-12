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Al cierre de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6145. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.17%.
En el mercado de Quetzal guatemalteco, la cotización cayó en la última semana (-5.91%) y, pese a ello, en el último año registra un alza significativa (177.77%).
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 19.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.09%.
Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos tres días, lo que indica un aumento en su valor frente a las monedas de referencia. Este cambio sugiere un fortalecimiento de la economía guatemalteca en el corto plazo y un aumento en la confianza de los inversores.
El comportamiento favorable del Quetzal en los últimos días podría ser resultado de factores como la estabilidad política y mejores indicadores económicos. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.
¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.