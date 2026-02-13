El control de la documentación de viaje en Estados Unidos es uno de los procesos más estrictos del mundo y se realiza en cada etapa del ingreso o la salida del país. Las autoridades federales tienen la responsabilidad de verificar que los pasaportes y demás documentos estén vigentes, en buen estado y cumplan con los requisitos internacionales antes de permitir el embarque o el cruce de fronteras. Las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron que ningún ciudadano o extranjero puede ingresar ni salir del país si presenta un pasaporte vencido. El documento de viaje debe estar vigente al momento de viajar y en buen estado para ser considerado válido. De lo contrario, las aerolíneas pueden impedir el embarque y los controles migratorios pueden rechazar la entrada o la salida del territorio. Quienes tengan el pasaporte expirado deben iniciar el trámite de renovación antes de viajar. En situaciones urgentes, es posible solicitar un pasaporte de emergencia o acelerar la emisión del documento. Verificar la fecha de vencimiento con tiempo evita cancelaciones y demoras.