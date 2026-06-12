En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2166. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.18%.

En la última semana, el Peso mexicano registró una variación de -1.50% y en el último año acumuló -7.64%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 9.65%, es superior al 7.63% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días. Este aumento refleja un interés creciente en la economía mexicana y factores externos que han favorecido su valorización.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y podría cambiar en el futuro si las condiciones del mercado se modifican. La estabilidad económica y política será clave para mantener esta tendencia favorable.

En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano sugiere un momento de optimismo, aunque es esencial monitorear de cerca los factores que podrían influenciar su cotización en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.