La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.49 este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 1.41%.

En el mercado del peso dominicano, la cotización avanzó 0.69% en la última semana, pero en el último año acumuló una variación de -5.86%, lo que sugiere una tendencia anual de depreciación pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.15%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 10.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado en comparación con sus valores anteriores, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un posible debilitamiento de la moneda. Actualmente, la estabilidad de la cotización es crucial para fomentar la confianza de los inversionistas y mantener un equilibrio en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.