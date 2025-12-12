La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que todos los inmigrantes provenientes de un país africano perdieron el Estatus de Protección (TPS) hoy y a partir de este momento quedan sujetos a procesos de deportación inmediata.

Atención: todos estos inmigrantes ya dejaron de ser legales y serán deportados a partir de hoy

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) dejó asentado que Etiopía perdió la designación al Estatus de Protección Temporal (TPS). De esta manera, todos los etíopes que estaban protegidos bajo este estatus dejaron de ser legales el 12 de diciembre de 2025, es decir, el día de hoy.

A menos que logren ajustar su estatus legal a través de otras vías alternativas, los inmigrantes provenientes de Etiopía deberán abandonar el país ya que pueden ser deportados por las autoridades de manera inmediata.

¿Qué es el TPS y a quiénes beneficia?

El TPS es un estatus migratorio temporal, otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite a personas elegibles permanecer legalmente en Estados Unidos por un período determinado. No otorga residencia permanente ni ciudadanía, pero sí suspende la deportación mientras esté vigente.

El programa beneficia a extranjeros que:

Son ciudadanos de países designados por Estados Unidos para el programa

Ya se encontraban en EE. UU. en la fecha establecida para su país

Cumplen con los requisitos legales y de antecedentes

Los países pueden ser designados para TPS debido a conflictos armados, desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias u otras condiciones extraordinarias que impidan un retorno seguro.