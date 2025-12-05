Obtener y mantener una Green Card es uno de los pasos más importantes para cualquier extranjero que desea vivir, trabajar y desarrollarse legalmente en Estados Unidos.

Este documento no solo garantiza residencia permanente, sino también acceso a empleos formales, beneficios federales, protección legal y la posibilidad futura de solicitar la ciudadanía.

Sin embargo, mantenerla vigente exige cumplir estrictamente con las leyes migratorias, ya que el gobierno puede revocarla si detecta incumplimientos o abandono del estatus.

Estados Unidos prohíbe y suspende la Green Card a todos los inmigrantes que cometan este error

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que ningún inmigrante podrá obtener la Green Card si incita a la violencia, participa en actividades extremistas o apoya conductas consideradas terroristas, incluso de forma indirecta.

Las autoridades migratorias dejaron claro que este tipo de comportamiento es una causal automática de inadmisibilidad, lo que significa que el solicitante no podrá acceder a la residencia permanente, ni siquiera si cumple con todos los demás requisitos.

Estados Unidos prohíbe la Green Card a los inmigrantes que inciten la violencia y apoyen actividades terroristas. Fuente: archivo.

Una por una: todas las conductas que pueden prohibir la Green Card

No solo se evalúa la participación directa en actos terroristas. La normativa también puede aplicarse a inmigrantes que:

Incitan a la violencia en espacios públicos o digitales

Promueven acciones extremistas

Apoyan organizaciones o movimientos violentos

Difunden mensajes que representen amenazas a la seguridad nacional

Participaron en grupos radicalizados en el pasado, aún fuera del país

La interpretación es amplia y puede incluir actos, discursos, financiamiento, colaboración logística o expresiones públicas consideradas peligrosas por las autoridades.