La iniciativa se encuentra en consonancia con el lanzamiento de un programa federal que pretende incentivar el ahorro a largo plazo para menores de 18 años.

Una de las donaciones más relevantes en la historia reciente de los Estados Unidos podría beneficiar a millones de familias. Los empresarios y filántropos Michael y Susan Dell han hecho pública una contribución de 6250 millones de dólares destinada a financiar un bono de ayuda social para padres y tutores. Según Forbes, esta aportación representa una de las más significativas contribuciones privadas orientadas a movilidad económica infantil.

La iniciativa se encuentra en consonancia con el lanzamiento de un programa federal que pretende incentivar el ahorro a largo plazo para menores de 18 años. De acuerdo con CNN, la donación permitirá que 25 millones de niños reciban un monto inicial de 250 dólares que podrá ser invertido y capitalizado a lo largo del tiempo.

Oficial | Estados Unidos deposita 1250 dólares en todas las cuentas bancarias de las personas que cumplan este requisito

¿Quiénes cumplen con los requisitos para obtener el bono de 1250 dólares?

Los Trump Accounts se encuentran regulados por la ley Working Families Tax Cuts Act y tienen como propósito facilitar a los padres y tutores la apertura de cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores que dispongan de un número de Seguro Social. Este esquema es comparable a las cuentas de ahorro educativo y los fondos de inversión infantil, aunque con normativas fiscales particulares diseñadas para optimizar el crecimiento del capital inicial.

Conforme al anuncio oficial, los beneficiarios primordiales serán niños de hasta 10 años nacidos antes del 1 de enero de 2025, aunque también se contempla la inclusión de aquellos que sean mayores si aún existe fondos disponibles al momento de concluir el proceso de inscripción.

En este marco, la donación de los Dell estará destinada a financiar un depósito automático de 250 dólares para cada menor que cumpla con los requisitos establecidos.

Condiciones necesarias para acceder al bono

Para acceder al bono inicial, las familias deberán residir en códigos postales con ingresos medianos iguales o inferiores a 150.000 dólares.

La elegibilidad dependerá del ingreso promedio de cada área geográfica y no del ingreso específico del hogar. Esto permitirá que comunidades completas, en particular regiones suburbanas y rurales de ingresos medios, sean cubiertas de manera automática.

Una vez que los padres abran una cuenta Trump, el bono de 250 dólares se acreditará sin necesidad de trámite adicional. La iniciativa tiene como objetivo reducir las barreras administrativas y asegurar una adopción generalizada del programa.

¿Cuándo comienza a ser aplicable el bono?

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Casa Blanca, los progenitores tendrán la posibilidad de abrir estas cuentas a partir del 4 de julio de 2026.

Asimismo, todos los infantes nacidos entre 2025 y 2028 recibirán un aporte adicional de 1000 dólares por parte del Departamento del Tesoro para iniciar su cuenta, según lo informado por el medio local New York Daily News.

Para llevar a cabo este proceso, los padres deberán presentar el Formulario IRS 4547 con el fin de crear la cuenta y solicitar el aporte de 1000 dólares.