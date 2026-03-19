Una ola de calor con viento seco y temperaturas cambiantes comienza a tomar forma en Estados Unidos, con posibilidad de extenderse durante más de 72 horas en diversas regiones del país. Expertos indican que millones de personas experimentarán este fenómeno meteorológico, impulsado por un domo de calor o cúpula térmica, que avanza desde el suroeste del país. Los especialistas indican que este clima impactará de forma generalizada, con varias ciudades en alerta por posibles récords históricos: Además, el aire seco y las ráfagas de viento en algunas zonas pueden agravar la sensación térmica y elevar el riesgo en áreas vulnerables. De acuerdo con lo explicado por expertos de AccuWeather, las condiciones generadas por este domo también impactarán en regiones del Ciudades como Minneapolis, Chicago y Detroit pasarán de temperaturas cercanas a -7°C a valores de hasta 21°. Más al sur, el salto térmico será mayor: Cincinnati, por ejemplo, pasará de -3° a 21°. El fenómeno es consecuencia de un patrón típico de la estación, donde el domo de calor ubicado en el sureste empuja aire cálido hacia otras regiones y el aire frío de Canadá genera contraste, provocando cambios bruscos en pocos días. El calor se mantendrá durante los próximos días y persistirá hasta que un nuevo ingreso de aire frío corte la tendencia.