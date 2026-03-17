Una nueva disposición estatal en California modifica un aspecto clave de la Ley de Alquileres y exige mayor compromiso a todos los propietarios. A partir de la entrada en vigor de la normativa Ley AB 628, todas las viviendas del mercado inmobiliario de renta deberán estar amobladas correctamente y contar electrodomésticos específicos. Quienes no respeten la nueva legislación podrán ser demandados por sus inquilinos, ya que las pautas estatales les brindan derechos y protección ante asimetrías en la relación entre arrendatario y propietario. La ley AB 628 establece que los propietarios deberán incluir obligatoriamente una cocina o estufa y una heladera en cada unidad en alquiler, ambas en correcto funcionamiento. Estos elementos pasan a formar parte de los requisitos mínimos de habitabilidad exigidos por el estado de California. Además, la normativa exige que estos electrodomésticos se mantengan en buen estado y sean seguros para su uso, por lo que los propietarios deberán repararlos o reemplazarlos en caso de fallas. De esta manera, se equiparan a servicios esenciales ya obligatorios como la calefacción, el agua potable y la electricidad. Con la entrada en vigor de esta ley, los inquilinos adquieren nuevas herramientas legales para exigir que la vivienda cumpla con las condiciones establecidas. En caso de que el departamento no cuente con estos electrodomésticos, podrán realizar reclamos formales o avanzar con acciones legales. La falta de cocina o heladera puede ser considerada una violación a las condiciones básicas de habitabilidad, lo que habilita a los arrendatarios a exigir su incorporación o iniciar demandas si el propietario no cumple con los plazos de provisión o reparación establecidos por la normativa. La normativa no solo obliga a incluir electrodomésticos, sino que también refuerza los derechos de los inquilinos y eleva el estándar mínimo de las viviendas en alquiler. Entre los principales beneficios que introduce la ley se destacan: