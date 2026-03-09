El centro de Estados Unidos se prepara para recibir un potente sistema de tormentas que enciende las alertas por clima severo. Meteorólogos advierten que el fenómeno puede traer lluvias torrenciales, fuertes tormentas eléctricas, granizo, ráfagas de viento peligrosas y hasta tornados nocturnos en varias zonas del país. De acuerdo con expertos de AccuWeather, una tormenta intensa avanzará sobre las Grandes Llanuras y la región de los Grandes Lagos, generando condiciones ideales para el desarrollo de tormentas severas este martes y miércoles. Adam Douty, meteorólogo senior, señaló que este “este podría ser el mayor brote de clima severo en lo que va del año”. Los especialistas también advierten que las tormentas pueden persistir por la noche, lo que podría dar lugar a que ocurran tornados nocturnos. Se aconsejó asegurarse de contar con varios canales para recibir advertencias meteorológicas y preparar elementos básicos antes de dormir, como linternas, dispositivos con carga y calzado cerrado. Algunas tormentas comenzarán hoy lunes en el sur, con actividad eléctrica desde Texas hasta Alabama y el oeste de Tennessee, aunque en esta oportunidad no se registrarán los fenómenos más fuertes. Para el martes, el riesgo de tormentas severas aumenta especialmente por la tarde noche, extendiéndose desde Texas hasta Michigan, pasando por ciudades como El miércoles la tormenta se espera que la tormenta se extienda desde Texas hasta el oeste de Pennsylvania. Para estos días se espera Será esencial prestar atención a las alertas dado que el clima puede interferir con la actividad en centrales aéreas y carreteras.