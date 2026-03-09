Un potente sistema meteorológico comenzará a intensificarse en Estados Unidos y ya encendió las alertas entre los meteorólogos. El fenómeno combinará tormentas eléctricas severas, lluvias torrenciales y temperaturas más elevadas de lo habitual que podrían acercarse a récords históricos en algunas regiones. El fenómeno fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), que monitorean un patrón atmosférico extremadamente inestable. Los pronósticos del NWS indican que durante los próximos días se desarrollará una amplia zona de tormentas eléctricas que avanzará desde las Grandes Llanuras hacia el Medio Oeste y parte del sur del país. Estas tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento intensas, actividad eléctrica frecuente y precipitaciones que pueden provocar inundaciones repentinas. El WPC explicó que el flujo de aire húmedo desde el Golfo de México será arrastrado hacia el norte y chocará con un frente frío en movimiento. Esa combinación favorecerá tormentas organizadas capaces de generar lluvias intensas y acumulaciones significativas en zonas del centro de Estados Unidos, el valle del Mississippi y sectores del Medio Oeste. Al mismo tiempo, el patrón atmosférico traerá temperaturas inusualmente altas en algunas regiones antes de la llegada del frente frío. Este calor extremo puede aumentar la demanda eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración y provocar presión adicional sobre la red energética. Las autoridades advierten que la combinación de calor extremo, tormentas eléctricas y ráfagas intensas podría generar interrupciones del suministro eléctrico en áreas afectadas.