El Departamento de Justicia de Nueva Jersey confirmó el procesamiento de cuatro personas por actividades ilícitas en el ámbito judicial. El grupo se hacía pasar por un bufete de abogados y funcionarios de inmigración para estafar a personas con deseo de regularizar su residencia. El arresto fue anunciado el viernes por fiscales federales de Brooklyn, Nueva York, e informaron sobre los procedimientos judiciales falsos que dirigían los delincuentes, provocando daño a muchos migrantes en distintos niveles. El grupo de hacía llamar “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria” y conseguían clientes a través de la red social Facebook. El engaño no era solamente el hecho de que ninguno tenía licencia para operar en Estados Unidos, sino que les cobraban honorarios altísimos que iban desde cientos a miles de dólares. Hacían una performance en la que simulaban representar a sus victimas en tribunales falsos y otros procedimientos migratorios haciéndose pasar por jueces, abogados y funcionarios de inmigración federales, llegando también a falsificar documentos con logotipos del gobierno estadounidense. Con el endurecimiento de las políticas migratorias en la administración de Donald Trump, aumentaron la cantidad de casos reportados sobre inmigrantes que son engañados por falsos funcionarios de inmigración, llegando a ser victimas de delitos que incluyen secuestro y agresión sexual. El grupo estaba compuesto por Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Marlyn Yulitza Salazar Pineda, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez. Según la fiscalía, habría una quinta persona que se encuentra prófuga en Colombia. Los fiscales afirmaron que los acusados ganaron más de USD 100.000 y que se calcula que decenas de miles de esta cantidad atravesaron un proceso de lavado por otros colaboradores en Colombia. El plan de estos estafadores provocó consecuencias graves para varias de sus victimas desde la pérdida de un capital importante, tiempo de vital importancia para resolver su situación e incluso, se informó que una persona faltó a las audiencias judiciales debido al engaño y terminó siendo deportada por ello. Los fiscales a cargo del caso declararon: “los acusados participaron en esta conducta criminal enteramente por codicia, llenando sus propios bolsillos y los de sus cómplices en Colombia, a quienes les lavaron decenas de miles de dólares de los fondos de las víctimas”. Además, aseguraron que los acusados mostraron “un total y absoluto desprecio” por las consecuencias que sus acciones podrían causar en sus víctimas. Se les acusó de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y dos cargos por suplantación de identidad falsa.