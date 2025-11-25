Estados Unidos se prepara para recibir un muro de nieve y una serie de sistemas inestables que podrían afectar amplias regiones esta semana. Las previsiones anticipan lluvias intensas, fuertes ráfagas y cambios bruscos de temperatura .

El avance de tormentas eléctricas y vientos destructivos aumenta el riesgo de condiciones peligrosas en rutas y ciudades, por lo que se preveen cancelaciones y demoras en vuelos programados para este descanso por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving break).

Las alertas se intensificarán a medida que la inestabilidad se desplace del suroeste hacia el centro y el este del país.

¿Qué condiciones meteorológicas provocará el muro de nieve en Estados Unidos?

El primer sistema llegará con lluvia y nieve en zonas altas de Nuevo México y Colorado antes de avanzar hacia las planicies centrales. En el sur y sudeste podrían formarse tormentas severas con actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

A mitad de semana, la tormenta alcanzará el Medio Oeste y la Costa Este. En los Grandes Lagos se espera un mix de lluvia y nieve con baja visibilidad, mientras otro sistema aportará nieve ligera a Montana, Dakota del Norte, Minnesota y Wisconsin.

Regiones con mayor riesgo

Sur y sudeste: tormentas severas.

Grandes Lagos: nieve por efecto lacustre.

Noroeste: lluvias y nieve por río atmosférico.

Las previsiones anticipan lluvias intensas, fuertes ráfagas y cambios bruscos de temperatura. Foto: Archivo.

¿Cómo afectará la tormenta a los vuelos y viajes esta semana?

Las condiciones llegarán en uno de los picos de movimiento del año. Lluvias y tormentas podrían generar demoras desde el comienzo de la semana en aeropuertos de Austin, Dallas y Little Rock, según AccuWeather.

El martes, la inestabilidad alcanzará Chicago, Nashville, St. Louis, Houston y Minneapolis. Para el miércoles y el Día de Acción de Gracias, Detroit, Cleveland y Buffalo podrían enfrentar interrupciones por nieve, hielo y viento.

Puntos críticos de interrupción aérea