Durante esta semana, caracterizada por el aumento de la actividad turística en el país por motivo del Día de Acción de Gracias, el National Weather Service (NWS) advirtió por la llegada de lluvias, nieve moderada y vientos fuertes en diversos sectores del país.

Si bien las predicciones meteorológicas para el transcurso del jueves 27 serán aún más precisas en las próximas horas, ya se conocen los pronósticos para los días previos, de vital importancia para quienes desean viajar por esta festividad.

Tormentas oscuras en la peor semana: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo con las proyecciones de los expertos, se espera lluvia fría para las Llanuras del Norte, que estará acompañada de nieve moderada e intensa, junto con fuertes vientos provenientes del oeste.

Para la noche de hoy martes, se espera que las lluvias y tormentas eléctricas alcancen el Alto Medio Oeste.

Quienes deban volar tendrán que mantenerse alerta a los cambios que puedan llegar a realizar las aerolíneas. Fuente: archivo.

El miércoles, el pronóstico de nieve moderada e intensa se extenderá sobre la región de los Grandes Lagos Superiores y la lluvia en el resto de la zona mutará a nevada de oeste a este desde el miércoles hasta la mañana del jueves 27, momento en el que se celebra el tradicional Día de Acción de Gracias.

Por su parte, se aguardan lluvias en los Apalaches centrales por la tarde de hoy martes, luego en el interior del Atlántico Medio y finalmente sobre Nueva Inglaterra por la noche.

Para la Costa Este y el Sudeste se pronostican chubascos y tormentas eléctricas mañana miércoles.

Más de 30 cm de nieve: cuáles serán las zonas afectadas

El Weather Prediction Center especifica que la acumulación de nieve aumentará paulatinamente desde el oeste al este a través de las Llanuras del Norte, con concentraciones en ciertas zonas capaces de superar los 30 cm.

Quienes tengan planeado volar durante estos días deberán mantenerse atentos a sus aerolíneas en caso de que haya modificaciones asociadas a las condiciones climáticas.