Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este lunes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), este lunes predominarán los cielos mayormente nublados y temperaturas frescas en el país, con “ráfagas de chubascos particularmente concentradas”.

Asimismo, el sur y centro del país se verá afectado por un sistema de tormentas activas que avanzará desde la costa de Texas hacia el valle medio del Misisipi con lluvias intensas y riesgo de tormentas eléctricas.

¿Cuáles son las zonas en alerta por lluvias y tormentas fuertes?

El NWS advierte que el sistema de baja presión que se desplaza desde la costa de Texas entrará en el valle del Misisipi, provocando lluvias acumuladas en forma de chubascos y tormentas eléctricas.



En esas áreas, se prevén lluvias persistentes durante la mañana y la tarde. Mientras tanto, en la región del medio-oeste y las Grandes Llanuras, las condiciones permanecen más estables con nubes y algunos chubascos ocasionales.

Otra zona de alerta es el sector sureste de EE. UU., donde la humedad elevada favorecerá la formación de tormentas localizadas y potencialmente severas durante la tarde.

Recomendaciones y áreas con menor movilidad

Para quienes transiten regiones amenazadas por tormentas, es clave prestar atención a los boletines del NWS y evitar rutas que atraviesen zonas vulnerables a inundaciones súbitas. Las lluvias intensas pueden reducir visibilidad y provocar acumulación de agua en carreteras, lo cual exige manejar con precaución.



En el área del valle del Misisipi, se recomienda considerar un margen adicional de tiempo para los desplazamientos y estar preparados ante alertas meteorológicas locales. En cambio, en zonas más nórdicas o montañosas, donde hoy no predominan lluvias fuertes, la atención debe centrarse en el frío y el viento antes que en las precipitaciones.