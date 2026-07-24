Las autoridades confirmaron que durante agosto continuará aplicando la suspensión de licencias de conducir a quienes acumulen determinadas infracciones dentro del plazo establecido por la normativa estatal.

La medida forma parte del Sistema de Puntos de Infracción de Conductor, un mecanismo que permite identificar a los conductores considerados de alto riesgo. Cuando el límite permitido se supera, las autoridades pueden retirar temporalmente el derecho a conducir.

¿Quiénes podrán perder la licencia de conducir durante agosto?

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica que el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor evalúa todas las multas registradas en el historial de manejo de cada conductor.

La sanción se aplica cuando una persona acumula 11 puntos o más dentro de un período de 24 meses, contados desde la fecha de la primera infracción considerada para el cálculo.

Quienes alcancen ese límite durante agosto podrán recibir la suspensión temporal de la licencia de conducir , lo que les impedirá circular legalmente hasta cumplir con el período establecido por las autoridades.

¿Cuántos puntos suma cada infracción?

Adiós a la licencia de conducir: el Gobierno le prohíbe la renovación del carnet a todas estas personas ChatGPT

El puntaje depende del tipo de falta cometida. Entre las sanciones más importantes figuran:

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos.

Conducir bajo efectos del alcohol o drogas: 11 puntos.

Operación agravada sin licencia: 11 puntos.

Exceso de velocidad entre 31 y 40 mph: 8 puntos.

Exceso de velocidad en zonas de trabajo: 8 puntos.

Adelantar un autobús escolar detenido: 8 puntos.

Vehículo sobredimensionado que impacta un puente: 8 puntos.

Uso del teléfono celular o dispositivos electrónicos mientras se conduce: 5 puntos.

Conducción temeraria: 5 puntos.

Participar en carreras ilegales: 5 puntos.

No actuar con el debido cuidado al volante: 5 puntos.

Seguir demasiado cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos.

Velocidad entre 21 y 30 mph sobre el límite: 6 puntos.

Velocidad entre 11 y 20 mph sobre el límite: 4 puntos.

Velocidad entre 1 y 10 mph sobre el límite: 3 puntos.

No respetar un semáforo, una señal de alto o de ceda el paso: 3 puntos.

No ceder el paso: 3 puntos.

Cambios de carril inseguros o rebases indebidos: 3 puntos.

Abandonar un incidente con daños materiales: 3 puntos.

Otras infracciones de tránsito: 2 puntos.

¿Qué ocurre cuando el DMV suspende una licencia?

De acuerdo con el organismo, una suspensión implica que el conductor pierde temporalmente el permiso o privilegio para conducir.

El DMV notificará al titular de la licencia sobre:

La duración de la suspensión.

La fecha en que entra en vigor.

Los pasos necesarios para recuperar el permiso de conducir.

Las autoridades recuerdan que continuar manejando con una licencia suspendida puede generar sanciones adicionales y complicar aún más la situación del conductor.