Hervir cáscara de limón con jengibre y café en una olla con agua es una técnica natural conocida como simmer pot. El vapor dispersa los aceites esenciales de cada ingrediente por el ambiente sin velas sintéticas, aerosoles ni difusores. Es una alternativa no tóxica recomendada especialmente para personas con asma o alergias.

La combinación no es casualidad. La cáscara de limón concentra d-limoneno, flavonoides y aceites esenciales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El jengibre aporta gingerol, un compuesto bioactivo con efectos antiinflamatorios y antioxidantes. El café suma un aroma terroso y cálido que complementa la mezcla.

¿Para qué sirve hervir cáscara de limón con jengibre y café?

Esta preparación tiene dos usos principales: aromatizar el hogar de forma natural o consumirse como infusión para aprovechar los compuestos de cada ingrediente.

La cáscara de limón y el jengibre producen aromas estimulantes que renuevan el aire del hogar. El vapor también agrega humedad al ambiente, especialmente útil en invierno. Para prepararlo como simmer pot:

Llenar una olla con 3 a 4 tazas de agua

Agregar cáscara de un limón, rodajas de jengibre y café molido

Mantener a fuego mínimo hasta 2 horas; reponer agua si baja el nivel

No dejar sin supervisión ni encendido durante la noche.

La cáscara de limón y el jengibre producen aromas estimulantes que renuevan el aire del hogar. Freepik

¿Por qué recomiendan hervir cáscara de limón con jengibre?

Si se consume como infusión —sin café—, los beneficios se suman. La pectina y los flavonoides de la cáscara de limón alivian problemas digestivos como hinchazón y estreñimiento, y su vitamina C fortalece el sistema inmune.

El jengibre contiene gingerol y shogaol, que reducen los marcadores proinflamatorios en el organismo. Los aceites esenciales de la cáscara de limón, como el citral y el limoneno, también tienen propiedades que elevan el estado de ánimo. Una misma preparación puede reutilizarse hasta una semana si se conserva tapada entre usos.