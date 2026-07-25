Tras años 4 años de vigencia, cambiará para siempre el sistema de scoring en la licencia de conducir: así se medirán las infracciones de tránsito.

Los conductores de 75 años o más ya no podrán renovar la licencia de conducir de forma online ni por correo y deberán cumplir con requisitos adicionales para conservar el permiso .

La disposición ya comenzó a aplicarse como parte de las políticas de seguridad vial y representa un cambio importante para miles de personas que hasta ahora renovaban su licencia mediante procedimientos más simples y rápidos.

¿Qué cambia para los conductores mayores de 75 años?

La normativa estadounidense del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece que, a partir de los 75 años, la licencia de conducir ya no puede renovarse por internet ni por correo.

Desde ese momento, todos los conductores deberán presentarse personalmente en una oficina del organismo para iniciar el trámite.

El cambio busca que las autoridades puedan verificar que el solicitante mantiene las condiciones necesarias para conducir antes de emitir un nuevo permiso.

Renovación presencial obligatoria en un centro del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia

Examen de visión obligatorio en cada renovación, realizado por el DMV o mediante un informe validado por un oftalmólogo u optometrista dentro de los 90 días anteriores

La renovación en línea o por correo ya no está permitida para este grupo de edad

Estos son los nuevos requisitos para renovar la licencia de conducir

Las personas que hayan cumplido 75 años deberán cumplir con una serie de condiciones adicionales para conservar su licencia.

Entre ellas se encuentran:

Realizar la renovación exclusivamente de forma presencial.

Presentar la documentación vigente solicitada por el DMV.

Superar una evaluación básica de la visión cuando corresponda.

Cumplir con los controles que determinen las autoridades antes de aprobar la renovación.

A su vez, la licencia puede emitirse con un período de vigencia menor al habitual.

Si el conductor no reúne los requisitos exigidos, la renovación podrá ser rechazada y la licencia dejará de estar vigente, impidiendo conducir legalmente.

Estos estados también aplican restricciones para los adultos mayores

Esta política no se limita a un solo estado. En distintos puntos del país también existen normas que eliminan la renovación automática para los conductores de mayor edad.

Entre los casos más destacados se encuentran:

Massachusetts: renovación presencial obligatoria desde los 75 años.

Illinois: controles presenciales y renovaciones más frecuentes.

Nebraska: limita la renovación remota según la edad del conductor.

Idaho: exige la presencia personal desde los 70 años en determinados casos.

Washington: puede requerir evaluaciones adicionales y renovación presencial.

En todos estos estados el objetivo es el mismo: reforzar los controles antes de extender una nueva licencia a los conductores de mayor edad.

Cómo renovar la licencia de conducir de forma presencial

Para completar el trámite, el conductor deberá acudir personalmente a una oficina del DMV con la documentación requerida.

Durante la gestión, las autoridades podrán solicitar:

Documento de identidad vigente.

Licencia de conducir actual.

Evaluación básica de la visión , cuando corresponda.

Cualquier otra documentación exigida por el organismo.

Una vez finalizado el proceso, el DMV decidirá si el solicitante cumple con todos los requisitos para obtener una nueva licencia de conducir.

Si no supera las verificaciones establecidas, la renovación será denegada y no podrá seguir conduciendo legalmente.