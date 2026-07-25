Las arrugas son uno de los problemas más comunes después de lavar la ropa, especialmente cuando las prendas permanecen mucho tiempo dentro del lavarropas o se secan de cualquier manera. Aunque la plancha y la secadora suelen ser las soluciones más utilizadas, no siempre están disponibles o resultan prácticas.

No obstante, existe un método simple que puede ayudar a disminuir las arrugas en pocos minutos . Solo necesitas un pulverizador con agua y una percha para estirar suavemente la tela mientras se seca.

¿Cómo reducir las arrugas de la ropa sin usar secadora ni plancha?

Cuelga la prenda en una percha y procede a rociar una fina bruma de agua sobre las zonas más arrugadas, sin empaparla. Luego, estira la tela suavemente con las manos desde distintos puntos para ayudar a que las fibras recuperen su forma.

Deja que la prenda se seque al aire en un lugar bien ventilado. A medida que el agua se evapora, las arrugas leves suelen disminuir de forma natural, especialmente en telas como algodón, poliéster o mezclas de ambos.

Cuelga la prenda en una percha y procede a rociar una fina bruma de agua sobre las zonas más arrugadas, sin empaparla. Fuente: Freepik

¿Por qué recomiendan este truco?

Este método es uno de los más utilizados porque no requiere electrodomésticos ni productos especiales y puede aplicarse en apenas unos minutos. Además, al humedecer ligeramente las fibras y estirarlas antes del secado, muchas prendas recuperan un aspecto más prolijo sin necesidad de planchar.

Para obtener mejores resultados, también se recomienda sacar la ropa del lavarropas apenas termina el ciclo, sacudir cada prenda antes de colgarla y evitar que se seque completamente arrugada, ya que esto facilita la formación de pliegues más difíciles de eliminar.