Los zócalos suelen acumular polvo, pelusas y suciedad con el paso de los días, pero muchas veces quedan fuera de la rutina de limpieza.

Los zócalos suelen acumular polvo, pelusas y suciedad con el paso de los días, pero muchas veces quedan fuera de la rutina de limpieza. Esto no solo afecta a la apariencia de los ambientes, sino que también favorece que el polvo vuelva a dispersarse por toda la casa.

Aunque la escoba y la aspiradora son las herramientas más utilizadas, existe un método sencillo que permite limpiar los zócalos sin levantar partículas.

¿Cómo quitar el polvo de los zócalos sin escoba ni aspiradora?

Este truco consiste en utilizar un paño de microfibra apenas humedecido con agua. Este material está diseñado para atrapar el polvo y las partículas finas , por lo que permite limpiar la superficie sin que la suciedad vuelva a dispersarse en el ambiente.

Para hacerlo, se debe humedecer ligeramente el paño y pasarlo por todo el zócalo con movimientos continuos. Si hay manchas persistentes, se puede agregar unas gotas de detergente neutro al agua. En las esquinas o rincones, envolver el paño alrededor de una espátula o una regla facilita llegar a los espacios más estrechos.

Este truco consiste en utilizar un paño de microfibra apenas humedecido con agua Chat GPT

¿Por qué recomiendan este método para limpiar los zócalos?

A diferencia de la escoba, que suele levantar polvo, o de la aspiradora, que puede no alcanzar todos los rincones, el paño de microfibra recoge las partículas directamente de la superficie y ayuda a evitar que vuelvan a depositarse sobre muebles y pisos.

Además de ser un método económico, permite realizar una limpieza rápida sin necesidad de utilizar electrodomésticos. Repetir este procedimiento una vez por semana contribuye a mantener los zócalos limpios y a reducir la acumulación de polvo en el hogar.