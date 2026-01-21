En esta noticia

Un frente de frío helado de alto impacto avanzará desde el sur hacia el este del país y pondrá en riesgo a unas 150 millones de personas, con nieve, hielo y temperaturas extremas que pueden dejar sin electricidad, afectar el transporte y generar complicaciones durante varios días.

El fenómeno se extenderá desde Texas hasta la Costa Este y coincide con una irrupción de aire ártico, la más intensa del invierno hasta ahora.

La combinación de nieve acumulada, lluvias heladas y frío persistente eleva el riesgo de cortes prolongados de energía, cancelaciones masivas de vuelos y rutas intransitables, especialmente en zonas que no están preparadas para eventos invernales severos.

Medida.Excelentes noticias para Texas | Eliminan un requisito clave para todos los residentes y ahora nadie tendrá que volver a realizar este trámite
Ley.Oficial y vigente | Por decisión del Gobierno, los padres no deben anotar a ningún hijo con su mismo apellido

¿Quiénes estarán en riesgo por el frío helado esta semana?

Según alertaron meteorólogos de AccuWeather, las áreas más expuestas al frío helado y a sus efectos abarcan amplias regiones del sur, centro y este del país. Ciudades densamente pobladas quedarán dentro del corredor de mayor impacto, con riesgo elevado para hogares, escuelas y servicios esenciales.

Zonas y ciudades en alerta:

  • Sur y centro: Texas, Oklahoma, valle del Mississippi.
  • Sudeste y Atlántico: Georgia, Carolinas, Virginia.
  • Noreste: Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra.
  • Áreas metropolitanas clave: Dallas, Austin, Oklahoma City, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington D.C., Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston.
<div class="migrated-promo-image__description"><div class="migrated-promo-image__source">Fuente: Archivo</div></div>
Fuente: Archivo
Fuente: Archivo

¿Qué puede pasar y cómo prepararse ante el frío extremo?

De acuerdo con AccuWeather, el hielo acumulado puede derribar árboles y tendidos eléctricos, mientras que la nieve persistente podría volver intransitables rutas y calles por varios días.

También se esperan más de 4.000 cancelaciones de vuelos, cierres temporales de aeropuertos y problemas en el suministro de agua por cañerías congeladas, con temperaturas que caerán a los 20 °F (–6 °C), 10 °F (–12 °C) e incluso a valores de un solo dígito (–15 °C o menos) en varias regiones.

Recomendaciones de servicio:

  • Revisar pronósticos y alertas locales antes de viajar.
  • Preparar calefacción segura y provisiones básicas ante cortes de luz.
  • Proteger cañerías y evitar traslados innecesarios durante el pico del evento.
  • Prestar atención a riesgos de hipotermia y congelación, ya que el frío podría extenderse varios días después de la tormenta.