Un frente de frío helado de alto impacto avanzará desde el sur hacia el este del país y pondrá en riesgo a unas 150 millones de personas, con nieve, hielo y temperaturas extremas que pueden dejar sin electricidad, afectar el transporte y generar complicaciones durante varios días.

El fenómeno se extenderá desde Texas hasta la Costa Este y coincide con una irrupción de aire ártico, la más intensa del invierno hasta ahora.

La combinación de nieve acumulada, lluvias heladas y frío persistente eleva el riesgo de cortes prolongados de energía, cancelaciones masivas de vuelos y rutas intransitables, especialmente en zonas que no están preparadas para eventos invernales severos.

¿Quiénes estarán en riesgo por el frío helado esta semana?

Según alertaron meteorólogos de AccuWeather, las áreas más expuestas al frío helado y a sus efectos abarcan amplias regiones del sur, centro y este del país. Ciudades densamente pobladas quedarán dentro del corredor de mayor impacto, con riesgo elevado para hogares, escuelas y servicios esenciales.

Zonas y ciudades en alerta:

Sur y centro: Texas, Oklahoma, valle del Mississippi.

Sudeste y Atlántico: Georgia, Carolinas, Virginia.

Noreste: Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra.

Áreas metropolitanas clave: Dallas, Austin, Oklahoma City, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington D.C., Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston.

¿Qué puede pasar y cómo prepararse ante el frío extremo?

De acuerdo con AccuWeather, el hielo acumulado puede derribar árboles y tendidos eléctricos, mientras que la nieve persistente podría volver intransitables rutas y calles por varios días.

También se esperan más de 4.000 cancelaciones de vuelos, cierres temporales de aeropuertos y problemas en el suministro de agua por cañerías congeladas, con temperaturas que caerán a los 20 °F (–6 °C), 10 °F (–12 °C) e incluso a valores de un solo dígito (–15 °C o menos) en varias regiones.

Recomendaciones de servicio: