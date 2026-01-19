El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas anunció una nueva regulación para dueños de automóviles particulares que entró en vigor el 1 de enero de este año, liberando a los conductores de realizar un trámite previamente necesario para circular.

Este cambio modifica las reglas para miles de residentes en el estado al momento de adquirir un nuevo rodado, aunque aún existen otras normas relacionadas que deberán cumplirse en determinados condados.

Texas elimina un requisito clave para todos estos conductores

De acuerdo con lo indicado por las autoridades en el sitio web oficial del DMV, desde el 1 de enero ningún vehículo particular está obligado a realizar inspecciones de seguridad para poder ser matriculado.

Esta nueva normativa rige para todo el estado, aunque en los siguientes 17 condados sí será necesario aprobar una inspección de emisiones antes de poder obtener la matriculación

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Los vehículos particulares en Texas no necesitan atravesar un control de seguridad para matricularse. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Nomad_Soul

Información importante que todos deben conocer en Texas

Si bien se ajustaron los requisitos de inspección para los vehículos particulares, los automóviles comerciales aún deben recibir una inspección comercial aprobada y cumplir con cualquier otro requisito que se solicite.

Circular con una matrícula vencida en Texas: qué dicen las normativas vigentes

Si la matrícula de un vehículo registrado en Texas caduca, el conductor aún podrá circular dentro de los cinco días laborables posteriores.

En caso de exceder el tiempo permitido, la sanción podría traducirse en una multa de hasta 200 dólares.