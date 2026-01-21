De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de los Estados Unidos, se aproxima la tormenta blanca más fría del año con pronóstico de nevadas intensas, frío extremo y visibilidad nula en rutas.

Las condiciones invernales adversas comenzarán a intensificarse desde hoy y se extenderán hasta el viernes, dejando importantes acumulaciones de nieve y recomendando a la población que evite salir de sus hogares dada la severidad del clima.

Advierten por nevadas intensas y acumulaciones peligrosas en múltiples zonas del país

El pronóstico oficial indica que una masa de aire ártico se desplazará desde el norte hacia el centro y el este del país, generando nevadas persistentes y temperaturas muy por debajo de lo normal. Las zonas más afectadas incluirán el Medio Oeste, los Grandes Lagos y sectores del noreste, donde la nieve podría acumularse durante varios días consecutivos.

En algunas áreas, el fenómeno conocido como nieve por efecto lago provocará las llamadas tapaderas de nieve, con capas espesas que cubrirán calles, rutas y viviendas. Estas condiciones complicarán el tránsito y aumentarán el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

El NWS pronóstica nevadas fuertes para los próximos días. Fuente: Archivo. Victoria Kotlyarchuk

Cuáles serán las zonas más frías en Estados Unidos

Las regiones más comprometidas por la tormenta blanca más fría del año serán aquellas cercanas a los Grandes Lagos, donde el fenómeno de nieve por efecto lago intensificará las precipitaciones. En estos sectores, las nevadas podrían extenderse durante varios días consecutivos.

Además, el frente frío avanzará hacia el este del país, generando un escenario de clima invernal severo con ráfagas de viento que reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Las autoridades advierten que circular en estas condiciones representa un alto riesgo para conductores y peatones.

Las autoridades recomiendan permanecer en sus hogares

Ante el avance del clima extremo en Estados Unidos, los expertos recomiendan permanecer en los hogares, contar con calefacción adecuada y preparar provisiones básicas. También sugieren proteger vehículos, cañerías y mascotas frente al frío extremo.

El NWS continuará actualizando el pronóstico del clima mientras la tormenta blanca mantiene su impacto hasta el viernes. Mantenerse informado y respetar las recomendaciones oficiales será clave para reducir riesgos durante este episodio de nevadas intensas y temperaturas extremas.