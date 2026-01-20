Una masa de aire ártico extremadamente fría está afectando hoy gran parte de Estados Unidos con temperaturas muy por debajo de lo habitual para la época del año y nevadas significativas que complican el tránsito en carreteras principales y secundarias.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por heladas, ventiscas y tormentas de nieve intensas, con condiciones que reducirán notablemente la visibilidad de los conductores y aumentarán los riesgos viales.

El pronóstico del clima indica que durante este martes se mantendrán las temperaturas bajo cero y fuertes nevadas, especialmente en las regiones cercanas a los Grandes Lagos, el centro y el noreste del país, donde se esperan acumulaciones importantes de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre fuertes heladas y nevadas

En el noreste de Estados Unidos, autoridades meteorológicas han señalado que las nevadas por “efecto lago” continuarán hoy, con acumulaciones adicionales que podrían superar los 15 centímetros en zonas cercanas a los lagos Michigan y Ontario. Las ráfagas de viento unidas a la nieve están provocando condiciones de “blanqueo” y visibilidad casi nula en rutas clave del medio oeste y noreste.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre fuertes nevadas en los próximos días. Fuente: Archivo.

Por su parte, en el centro del país las advertencias de tormentas de nieve súbitas alertan sobre ráfagas de viento y nevadas intensas que pueden desarrollarse en cuestión de minutos, generando condiciones peligrosas en carreteras interestatales e incluso reduciendo la visibilidad por debajo de los 200 metros.

Las autoridades informaron sobre las recomendaciones y alertas

El clima de hoy exige precaución máxima para quienes necesiten desplazarse por tierra. Las autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales, especialmente durante las horas de mayor intensidad de la nevada y las heladas más severas.

Con temperaturas muy bajas, también se incrementa el riesgo de congelación de superficies y la formación de placas de hielo sobre pavimentos, lo que representa un peligro adicional para peatones y automovilistas

Para quienes deben permanecer al aire libre, se aconseja vestir ropa abrigada en capas, proteger extremidades y estar atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico diario del NWS, que pueden incluir nuevos avisos o alertas climáticas conforme evolucione la situación.