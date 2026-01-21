Más de 24 territorios de Estados Unidos están en alerta por una tormenta invernal masiva que llegará con vientos helados y traerá fuertes nevadas.

Su comienzo está pronosticado para este viernes y se espera que se prolongue durante sábado y domingo, intensificando las condiciones invernales.

Meteorólogos advierten por el estado de las carreteras, las actividades que deberán suspenderse y hasta se anticipa la posibilidad de un gran apagón como consecuencia de este clima severo.

Tormenta del siglo y temperaturas heladas: qué estados se verán afectados

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, esta “tormenta invernal de alto impacto” extenderá la nieve y el hielo desde Texas hasta las Carolinas y Massachusetts, recorriendo más de 24 estados.

Se explica que, para la zona sur del país, esta tormenta podría representar la peor que se experimentó en años, mientras que, para el noreste, podría ser la más grande de todo el invierno hasta el momento.

Se esperan granes acumulaciones de nieve y hielo en las carreteras. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Temperaturas heladas durante esta tormenta del siglo

Los especialistas pronosticaron temperaturas capaces de bajar a -7, -12 y hasta -13°C, anticipando una nueva ola de frío que, aunque no será la más memorable en términos de duración e intensidad, no pasará desapercibida al coincidir con la tormenta de hielo y nueve.

Alertas por la tormenta del siglo: cortes de luz y circulación limitada

Las alertas climáticas emitidas por los expertos anticipan que la cantidad de nieve que caerá podría derivar en la suspensión de clases durante varios días desde las llanuras del sur hasta el valle del Misisipi.

También se advierte por posibles pérdidas del suministro eléctrico, caída de árboles y saturación de los servicios públicos por la cantidad de nieve que deberá moverse.

Carreteras comprometidas

Las calles principales y secundarias de ciertas zonas de Texas y Oklahoma, como algunas de Georgia, las Carolinas y Virginia podrían verse sumamente comprometidas.

Además, Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather advirtió por la posible cancelación de más de 4,000 vuelos en todo el país durante el fin de semana, como respuesta a la tormenta.