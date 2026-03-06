El futuro político de Corea del Norte podría dar un giro que nadie habría imaginado hace apenas una década. Kim Jong Un es conocido por su personalidad autoritaria y por la forma en que ejerce el poder en su país. El conflicto que divide a Corea en Norte y Sur sigue más vigente que nunca y, en medio de esta tensión, surgió una nueva teoría que se apoya principalmente en la integración cada vez más frecuente de su hija, Kim Ju Ae, en actividades y eventos políticos. Corea del Norte es gobernada por una dictadura que se asemeja a los antiguos imperios asiáticos, ya que ha estado bajo el poder de la dinastía Kim desde su fundación. Hace unas semanas, la agencia de espionaje de Seúl (Corea del Sur) informó a los legisladores que Kim Jong Un habría elegido a su hija, Kim Ju Ae, como su posible sucesora. En el territorio de Corea del Norte, los medios estatales se refieren a la hija de Kim Jong Un como “la hija respetada” u otras expresiones reservadas normalmente para figuras vinculadas al liderazgo del régimen, como si se tratara de una futura líder suprema. Hay varios indicios. En primer lugar, la participación cada vez mayor de Kim Ju Ae en eventos políticos e incluso militares: se la ha visto inspeccionando armas y tropas junto a su padre. También se alega que habría opinado en cuestiones políticas. Además, a varios analistas les llama la atención la similitud en las prendas que usan ella y su padre, un detalle que algunos interpretan como un gesto simbólico dentro de la puesta en escena del régimen. Corea del Norte no tiene un procedimiento institucional claro para elegir al líder. En la práctica, el poder se ha transmitido dentro de una dinastía familiar, conocida como la dinastía Kim. Hasta ahora el poder pasó entre tres generaciones, todas las veces a hombres de la línea sucesoria: Si el actual mandatario elige a su hija Kim Ju Ae, sería la primera en la historia de Corea del Norte en gobernar este territorio.