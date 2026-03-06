La Small Business Administration (SBA) de Estados Unidos tiene un programa en el que concede prestamos por desastres con un financiamiento bajo y a largo plazo a empresas, organizaciones, propietarios e inquilinos que residan en zonas que se declararon en desastre federal. Estos montos se suelen utilizar para reparar o reemplazar bienes dañados o perdidos durante un desastre reconocido por el poder ejecutivo. Los plazos se pueden extender hasta 30 años, por lo que obtener la aprobación de un préstamo de este tipo representa un alivio para quienes atravesaron un fenómeno destructivo. No obstante la Government Accountability Office (GAO) se pronunció en contra del sistema utilizado por la agencia para determinar la elegibilidad de los solicitantes, alegando que causa ineficiencia en el programa. Cuando un desastre como incendios, huracanes, inundaciones u otro fenómeno tiene lugar y el gobierno lo reconoce como tal, se pasa a considerar como “zona de desastre”. A partir de este momento, las personas o empresas que fueron afectadas pueden solicitar un préstamo en la SBA para recuperarse de los daños causados por el evento. Los montos varían según quien lo pide: Actualmente, la agencia revisa datos como ingresos del solicitante, la capacidad de solvencia de deuda y las pérdidas reales por el desastre en cuestión. Para ello, la SBA debe recurrir al Internal Revenue Service (IRS) ya que no puede ver datos fiscales sin este organismo. Para acceder a esta información, se le da un formulario al solicitante para que autorice el acceso a sus datos fiscales. La SBA se lo envía al IRS, este provee la información solicitada y entonces, se evalúa si se da o no el préstamo. La GAO alega que el programa actual es ineficiente, por lo que propone una serie de cambios. En primer lugar, se sugiere que la SBA tenga acceso directo a la información fiscal pertinente al trámite, y una mejora del sistema tecnológico para reducir operaciones manuales, evitar errores o fraudes, y acelerar los procesos de verificación. Los cambios que propone la GAO impactarían positivamente, ya que los prestamos serían aprobados o denegados más rápidamente. También habría un menor margen de error, ya que se verificaría de forma automática los ingresos falsos, empresas inexistentes o solicitudes duplicadas. En definitiva, se espera que se agilice el proceso y que se pueda brindar una atención más rápida y automatizada ante este tipo de situaciones.